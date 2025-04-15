«Ревнивая капризулька»: Зеленского высмеяли из-за обиды на США за «тёплый диалог» с РФ

Владимир Зеленский всё больше наглеет в отношении Вашингтона, которому уже надоели бесконечные требования Киева, бывший комик стал ещё больше напоминать героя одного анекдота. Об этом РИА «Новости» сказал депутат Госдумы Амир Хамитов.

«Вспоминается старый анекдот: богатый приятель пожалел бедного друга и взял его на работу. Единственной обязанностью нового сотрудника было раз в неделю относить один мешок с деньгами начальнику, а второй оставлять себе. Так через некоторое время он возмутился: мешки таскает только он, а деньги идут пополам. Конечно, для Зеленского вполне естественно быть похожим на героев анекдотов», — поделился он.

Хамитов пошутил, что Зеленский давно напоминает анекдотического персонажа, особенно хорошо вспоминаются про него шутки, где фигурируют ревнивые жёны. Депутат уверен, что глава киевского режима стал похож на «ревнивую капризульку, которой и интонации не те, и смотрят на неё не так, и содержат не в такой роскоши, как ей хочется». И Вашингтон уже явно устал угождать Украине, при том что «истерические выпады» Зеленского участились и превратились в норму.