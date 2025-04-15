Зеленский с Рютте за спиной дерзко огрызнулся на Уиткоффа за обсуждение земель с Россией
Осмелевший из-за Рютте Зеленский осудил Уиткоффа за обсуждение с РФ темы земель
Фото © X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Владимир Зеленский дерзко огрызнулся на спецпредставителя США Стива Уиткоффа относительно возможной сделки с Россией, которая касается пяти освобождённых в ходе СВО регионов. Он заявил на пресс-конференции по итогам рабочей встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Одессе, что посланник американского президента Дональда Трампа обсуждает вопросы вне своих компетенций.
Зеленский подчеркнул после посещения вместе с гостем госпиталя с ранеными бойцами ВСУ, что Украина является суверенным и унитарным государством. Он поведал, что все территории Незалежной принадлежат именно ей, следовательно, вопросы, касающиеся взятых под контроль Армии России земель, может решать исключительно народ Украины.
«Для нас это красные линии — признавать любые временно оккупированные территории российскими. Эти представители [специальный представитель президента США Стив Уиткофф] обсуждают вопросы вне своей компетенции», — возмутился осмелевший Зеленский.
Напомним, что в пятницу, 11 апреля, состоялась встреча президента РФ с американским представителем, которая продолжалась около 4,5 часов. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования украинского конфликта. После визита в Петербург Стив Уиткофф сообщил Дональду Трампу, что самый быстрый способ достичь прекращения огня на Украине — в признании контроля России над новыми регионами.