Владимир Зеленский дерзко огрызнулся на спецпредставителя США Стива Уиткоффа относительно возможной сделки с Россией, которая касается пяти освобождённых в ходе СВО регионов. Он заявил на пресс-конференции по итогам рабочей встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Одессе, что посланник американского президента Дональда Трампа обсуждает вопросы вне своих компетенций.

Зеленский подчеркнул после посещения вместе с гостем госпиталя с ранеными бойцами ВСУ, что Украина является суверенным и унитарным государством. Он поведал, что все территории Незалежной принадлежат именно ей, следовательно, вопросы, касающиеся взятых под контроль Армии России земель, может решать исключительно народ Украины.