Уиткофф назвал ключ к заключению соглашения по Украине

Ключ к заключению мирного оглашения по Украине находится в вопросе пяти территорий, заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф. Он не назвал эти территории, но, вероятно, имелись в виду Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

«Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но оно подразумевает гораздо большее. Есть протоколы безопасности. Нет НАТО, пятой статьи НАТО. Я имею в виду, что здесь много деталей», — сказал он в интервью Fox News.