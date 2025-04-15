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15 апреля, 07:59

Уиткофф назвал ключ к заключению соглашения по Украине

Уиткофф: Ключ к заключению соглашения по Украине – в вопросе пяти территорий

Обложка © ТАСС / J. Scott Applewhite

Обложка © ТАСС / J. Scott Applewhite

Ключ к заключению мирного оглашения по Украине находится в вопросе пяти территорий, заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф. Он не назвал эти территории, но, вероятно, имелись в виду Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

«Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но оно подразумевает гораздо большее. Есть протоколы безопасности. Нет НАТО, пятой статьи НАТО. Я имею в виду, что здесь много деталей», — сказал он в интервью Fox News.

Посланник Трампа подчеркнул, что ситуация сложная, и в основе неё лежат «реальные проблемы двух стран».

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При этом раннее Стив Уиткофф сообщил Дональду Трампу, что самый быстрый способ достичь прекращения огня на Украине — в признании контроля России над новыми регионами. Отметим, что на днях посланник президента США был в России и провёл встречу с Владимиром Путиным.

Александра Вишнякова
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