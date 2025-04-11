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Регион
11 апреля, 20:24

СМИ: Уиткофф назвал Трампу самый быстрый путь к миру на Украине

Уиткофф: Самый быстрый путь к миру на Украине признать за Россией четыре региона

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил Дональду Трампу, что самый быстрый способ достичь прекращения огня на Украине заключается в признании контроля России над новыми регионами. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в американском правительстве.

«Самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине является поддержка стратегии, которая предоставит России право собственности на четыре восточных украинских региона», — приводят Reuters слова Уиткоффа, опираясь на информацию его окружения.

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В материале указано, что на встрече с Трампом генерал Кит Келлог, который является спецпредставителем президента на Украине, выступил против позиции Уиткоффа. Он отметил, что Киев, хоть и готов обсуждать некоторые условия, касающиеся спорных земель, никогда не согласится в одностороннем порядке передать Москве право собственности на эти территории.

Как сообщал Life.ru, президент России Владимир Путин и спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф завершили встречу в Санкт-Петербурге. Она продлилась 4,5 часа. Беседа об урегулировании конфликта на Украине проходила в закрытом режиме.

Лия Мурадьян
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