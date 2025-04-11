СМИ: Уиткофф назвал Трампу самый быстрый путь к миру на Украине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил Дональду Трампу, что самый быстрый способ достичь прекращения огня на Украине заключается в признании контроля России над новыми регионами. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в американском правительстве.

«Самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине является поддержка стратегии, которая предоставит России право собственности на четыре восточных украинских региона», — приводят Reuters слова Уиткоффа, опираясь на информацию его окружения.

В материале указано, что на встрече с Трампом генерал Кит Келлог, который является спецпредставителем президента на Украине, выступил против позиции Уиткоффа. Он отметил, что Киев, хоть и готов обсуждать некоторые условия, касающиеся спорных земель, никогда не согласится в одностороннем порядке передать Москве право собственности на эти территории.