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12 апреля, 09:47

«Уиткофф отличный»: Дмитриев согласился с высказыванием Маска об Уиткоффе

Дмитриев согласен с высказыванием Маска о том, что Уиткофф отличный человек

Илон Маск, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС/ Matt Rourke, Алексей Никольский, Evelyn Hockstein

Илон Маск, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС/ Matt Rourke, Алексей Никольский, Evelyn Hockstein

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с высказыванием миллиардера Илона Маска о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отличный человек. Дмитриев репостнул соответствующий пост предпринимателя в соцсети Х.

«Уиткофф отличный», — написал Маск.

Спецпредставитель президента России также репостнул комментарий политической активистки США Лоры Лумер. Она сказала, что Уиткофф для продвижения мирных переговоров и освобождения заложников сделал больше, чем любой из его критиков.

Белый дом: США считают переговоры Уиткоффа и Путина шагом к миру на Украине
Белый дом: США считают переговоры Уиткоффа и Путина шагом к миру на Украине

Ранее Дмитриев назвал переговоры российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа продуктивными. Напомним, что в пятницу, 11 апреля, состоялась встреча президента РФ с американским представителем, которая продолжалась около 4,5 часов. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования украинского конфликта.

Алена Пенчугина
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