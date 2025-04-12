«Уиткофф отличный»: Дмитриев согласился с высказыванием Маска об Уиткоффе

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с высказыванием миллиардера Илона Маска о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отличный человек. Дмитриев репостнул соответствующий пост предпринимателя в соцсети Х.

Спецпредставитель президента России также репостнул комментарий политической активистки США Лоры Лумер. Она сказала, что Уиткофф для продвижения мирных переговоров и освобождения заложников сделал больше, чем любой из его критиков.