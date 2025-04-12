«Уиткофф отличный»: Дмитриев согласился с высказыванием Маска об Уиткоффе
Дмитриев согласен с высказыванием Маска о том, что Уиткофф отличный человек
Илон Маск, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС/ Matt Rourke, Алексей Никольский, Evelyn Hockstein
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с высказыванием миллиардера Илона Маска о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отличный человек. Дмитриев репостнул соответствующий пост предпринимателя в соцсети Х.
«Уиткофф отличный», — написал Маск.
Спецпредставитель президента России также репостнул комментарий политической активистки США Лоры Лумер. Она сказала, что Уиткофф для продвижения мирных переговоров и освобождения заложников сделал больше, чем любой из его критиков.
Ранее Дмитриев назвал переговоры российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа продуктивными. Напомним, что в пятницу, 11 апреля, состоялась встреча президента РФ с американским представителем, которая продолжалась около 4,5 часов. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования украинского конфликта.