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11 апреля, 20:51

Дмитриев назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Обложка © kremlin.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Обложка © kremlin.ru

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о результатах встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

«Добро пожаловать в Санкт-Петербург, Россия! Продуктивные дискуссии со Стивом Уиткоффом», написал Дмитриев в своём аккаунте в социальной сети X.

Уиткофф поблагодарил Путина за уделённое время в начале их встречи
Уиткофф поблагодарил Путина за уделённое время в начале их встречи

Встреча российского лидера с американским представителем продолжалась около 4,5 часов и проходила в закрытом режиме. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования украинского конфликта. По данным СМИ, Уиткофф также ранее представил доклад Трампу, в котором отметил, что достижение скорейшего прекращения огня заключается в признании сложившихся территориальных реалий, включая контроль России над новыми регионами.

Артём Гапоненко
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