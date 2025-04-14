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14 апреля, 10:34

Зеленский: США ведут тёплый диалог с Россией в ущерб украинской стороне

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ paparazzza

В интервью программе «60 минут» на телеканале CBS Владимир Зеленский вновь раскритиковал США, заявив, что Америка ведет «тёплый диалог» с Россией, что, по его мнению, негативно сказывается на Украине. Он отметил, что в Штатах отсутствует единая позиция в поддержке Киева.

«Сильный президент сильной страны должен поддерживать Украину. Я не считаю, что Америка должна занимать нейтральную позицию. Однако складывается впечатление, что США более тепло общаются с русскими, чем с нами. Я считаю это неправильным», — сказал Зеленский.

Он также выразил мнение, что в Америке есть люди, заинтересованные в налаживании отношений с Россией, из-за чего отсутствует консолидация в поддержке Украины. Кроме того, Зеленский напомнил о том, что ранее США приостановили помощь и обмен разведывательной информацией с Украиной, зная, что это будет «очень болезненно».

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К слову, ранее Дональд Трамп раскритиковал американскую телевизионную программу «60 минут» после интервью Владимира Зеленского и потребовал лишить её лицензии.

Марина Фещенко
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