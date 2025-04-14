Зеленский: США ведут тёплый диалог с Россией в ущерб украинской стороне

В интервью программе «60 минут» на телеканале CBS Владимир Зеленский вновь раскритиковал США, заявив, что Америка ведет «тёплый диалог» с Россией, что, по его мнению, негативно сказывается на Украине. Он отметил, что в Штатах отсутствует единая позиция в поддержке Киева.

«Сильный президент сильной страны должен поддерживать Украину. Я не считаю, что Америка должна занимать нейтральную позицию. Однако складывается впечатление, что США более тепло общаются с русскими, чем с нами. Я считаю это неправильным», — сказал Зеленский.