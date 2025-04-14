Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине

Владимир Зеленский в беседе с CBS выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится через дипломатические переговоры. По его словам, обсуждения будут проходить в различных форматах, включая двусторонние и трёхсторонние встречи, и приведут к мирному урегулированию. Он также признал, что у Киева не хватает сил для возвращения потерянных территорий, но подчеркнул, что власти не собираются соглашаться с их утратой.