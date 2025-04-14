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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 08:08

Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине

Зеленский заявил, что конфликт на Украине закончится дипломатическим решением

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский в беседе с CBS выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится через дипломатические переговоры. По его словам, обсуждения будут проходить в различных форматах, включая двусторонние и трёхсторонние встречи, и приведут к мирному урегулированию. Он также признал, что у Киева не хватает сил для возвращения потерянных территорий, но подчеркнул, что власти не собираются соглашаться с их утратой.

«Будут переговоры. Безусловно, они будут разными... Будут разные форматы. Мы придём к дипломатическому решению этой войны», — заявил глава киевского режима.

Также Зеленский заявил, что не может с уверенностью обозначить пути или сроки возвращения территорий, находящихся под контролем России. Но, по мнению главаря киевского режима, представление о справедливом мире для него включает в себя сохранение государственной целостности и политической самостоятельности страны.

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Оксана Попова
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