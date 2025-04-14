Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Зеленский заявил, что конфликт на Украине закончится дипломатическим решением
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский в беседе с CBS выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится через дипломатические переговоры. По его словам, обсуждения будут проходить в различных форматах, включая двусторонние и трёхсторонние встречи, и приведут к мирному урегулированию. Он также признал, что у Киева не хватает сил для возвращения потерянных территорий, но подчеркнул, что власти не собираются соглашаться с их утратой.
«Будут переговоры. Безусловно, они будут разными... Будут разные форматы. Мы придём к дипломатическому решению этой войны», — заявил глава киевского режима.
Также Зеленский заявил, что не может с уверенностью обозначить пути или сроки возвращения территорий, находящихся под контролем России. Но, по мнению главаря киевского режима, представление о справедливом мире для него включает в себя сохранение государственной целостности и политической самостоятельности страны.