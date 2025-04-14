Зеленский набросился на Вэнса из-за России

Он также предположил, что на Вэнса оказывает влияние российское политическое руководство. Кроме того, Зеленский упрекнул американского политика в неуважении за его высказывания о «пропагандистских турах» западных лидеров по Украине.

Между тем Вэнс назвал главную угрозу для Европы. Он заявил, что в Европе чиновники обманывают себя и население, уверяя всех в том, что Россия — это главная угроза для всего мира. Вэнс напомнил, что внутренние проблемы давно столкнули ЕС на задворки международной арены.