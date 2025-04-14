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14 апреля, 06:49

Зеленский набросился на Вэнса из-за России

Зеленский обвинил вице-президента США Вэнса в поддержке России

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью CBS ведущему Скотту Пейли заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс поддерживает действия России.

Он также предположил, что на Вэнса оказывает влияние российское политическое руководство. Кроме того, Зеленский упрекнул американского политика в неуважении за его высказывания о «пропагандистских турах» западных лидеров по Украине.

«Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия [президента России Владимира] Путина», — высказался Зеленский.

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Между тем Вэнс назвал главную угрозу для Европы. Он заявил, что в Европе чиновники обманывают себя и население, уверяя всех в том, что Россия — это главная угроза для всего мира. Вэнс напомнил, что внутренние проблемы давно столкнули ЕС на задворки международной арены.

Оксана Попова
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