Американский журнал Time сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский во время недавнего телефонного разговора повторно пригласил вице-президента США Джей Ди Вэнса посетить Украину. Однако этот призыв остался без ответа.

По информации издания, Зеленский прямо заявил: «Мы всё ещё ждем вас», но реакции со стороны американского политика не последовало.