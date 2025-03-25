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24 марта, 22:25

Вице-президент США Вэнс проигнорировал приглашение Зеленского посетить Украину

Time: Вэнс не ответил на предложение Зеленского посетить Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Американский журнал Time сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский во время недавнего телефонного разговора повторно пригласил вице-президента США Джей Ди Вэнса посетить Украину. Однако этот призыв остался без ответа.

По информации издания, Зеленский прямо заявил: «Мы всё ещё ждем вас», но реакции со стороны американского политика не последовало.

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Ранее Вэнс подтвердил, что его двоюродный брат Нейт Вэнс служит в рядах ВСУ. Однако он подчеркнул, что не афишировал эту информацию, чтобы не подвергать родственника дополнительному риску.

Артём Гапоненко
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