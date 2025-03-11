«Не заинтересован спорить»: Вэнс ответил на критику своего кузена, воевавшего за ВСУ

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс высказался по поводу сообщений о том, что его двоюродный брат Нейт Вэнс несколько лет сражался в рядах Вооружённых сил Украины. Он также ответил на критику в адрес родственника за его позицию по конфликту между Москвой и Киевом.

Как сообщает Fox News, Вэнс отметил, что никогда не упоминал о службе своего двоюродного брата публично, поскольку не хотел подвергать его жизнь дополнительной опасности.

«Что касается его критики, то я не заинтересован спорить с ним публично, но я чувствую необходимость обратить внимание на один вопрос: его неудачную попытку связаться со мной. Я не понимаю, почему Нейт решил обратиться в мой сенатский офис, а не к своим маме, папе или сестре», — заявил вице-президент США.

Он также подчеркнул, что всегда воспринимал Нейта как самого сильного человека среди всех, кого ему доводилось знать, и что тот всегда был открыт к общению с ним. Однако Вэнс не смог объяснить, почему его брат предпочел общаться именно с ним, а не с матерью, отцом или сестрой, с которыми у него «постоянный контакт».