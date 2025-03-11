Как брат вице-президента США Нэйт Вэнс был карателем в батальоне ВСУ «Волки Да Винчи» Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт в интервью СМИ признался, что воевал на стороне Украины с самого начала СВО. Причём в пресловутом батальоне «Волки Да Винчи», который славится особой жестокостью. Что об этом известно? 10 марта, 21:15 Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Нэйт Вэнс. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Matt Rourke, © lefigaro

Почему Нэйт Вэнс наехал на брата

Французское издание Le Figaro сообщило, что двоюродный брат действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт Вэнс ещё в 2022 году уехал на Украину и там воевал против России в составе батальона отборных нацистов ВСУ «Волки Да Винчи».

По версии издания, он зол на родственника за то, что тот своей поддержкой американского президента Дональда Трампа позволяет убивать побратимов вояки. Обоих наёмник назвал «полезными идиотами Кремля» — традиционным определением глобалистов для всех несогласных с проводимым ими курсом.

Факты, изложенные в статье, доступной строго по подписке (бесплатно можно найти в архиве страницы), дублируют содержание подкаста никому не известного американского блогера, на канале которого сейчас всего 252 подписчика, а ролики редко набирают больше пары десятков просмотров.

Нэйт Вэнс на подкасте у американского блогера. Фото © Youtube / The Real Jim Morris Show

Свой разговор с Нэйтом Вэнсом блогер опубликовал ещё 23 января этого года, однако до Le Figaro на него никто не обратил внимания. Сейчас многие иностранные издания, подхватившие материал, ссылаются на французскую газету как на первоисточник, взявший интервью у Вэнса.

Интересно получается и с датами. По идее, американское интервью должно было состояться едва ли не на вокзале — практически сразу после возвращения Нэйта с Украины: он сам заявил, что приехал домой за несколько дней до присяги брата (Трамп и Вэнс принесли её 20 января). А в своём материале Le Figaro сообщила, что после «командировки» Нэйт, ранее делавший карьеру в нефтегазовой сфере, скитается в своём автофургоне по США.

Похоже, наделавшая шума в европейских и американских масс-медиа статья появилась не случайно и могла иметь цель покачнуть рейтинг доверия к правительству республиканцев накануне важных для Трампа переговоров — во вторник в Саудовской Аравии должны встретиться американская и украинская делегации, чтобы обсудить вопросы мирного урегулирования ситуации на Украине. После публикации в англоязычных соцсетях появились многочисленные реплики вроде «не тот Вэнс стал вице-президентом» или «хоть один из Вэнсов действительно любит Америку».

Возможно, так совпало, но на Украине статья тоже оказалась кстати — там накануне широко отмечали вторую годовщину ликвидации основателя и идейного вдохновителя «Волков Да Винчи» Дмитрия Коцюбайло — в Киеве на Аскольдовой могиле, где до этого появился памятник нацисту, состоялись панихида и митинг карателей, а информация о мероприятии появилась на лентах ведущих СМИ Украины.

Статья в Le Figaro о Нэйте Вэнсе вышла подозрительно вовремя — аккурат под важную для Дональда Трампа встречу американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Фото © lefigaro

Что известно о службе Вэнса в рядах ВСУ

В интервью кузен Джей Ди Вэнса рассказал, что поехал воевать в Незалежную спустя пару недель после начала СВО из любопытства, не особо вникая в политику. Ему хотелось разобраться, как на самом деле обстоят дела, потому что, по его мнению, всё, что говорится в СМИ, «полный bullshit», а кроме того, Нэйт понимал, что именно там сейчас творится история, и очень хотел в неё попасть.

Он почти сразу попал в батальон нацистов «Волки Да Винчи» и в его составе участвовал в боях в Купянске, Бахмуте, Авдеевке и даже Покровске. Там занимался обучением молодых солдат, поскольку, по его мнению, батальон был похож не на профессиональное войско, а хорошо экипированных ополченцев.

Нэйту Вэнсу — 47 лет, он бывший морской пехотинец, до поездки на Украину работал в американском нефтегазовом секторе. Судя по его аккаунту в соцсетях, оказывал различные консалтинговые услуги в этой сфере. В юности он часто проводил время с братом, когда тот приезжал на каникулы к их общей бабушке.

Нэйт считает Вэнса умным парнем, однако, когда услышал, как кузен нападает на президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, пришёл в ярость.

— Джей Ди — хороший парень, умный. Когда он критиковал помощь Украине, я говорил себе, что это потому, что он должен был угодить определённому электорату, что это была политическая игра. Но то, что они (то есть с Трампом в Овальном кабинете. — Прим. Life.ru) сделали с Зеленским, было актом абсолютной недобросовестности, — цитирует Нэйта Le Figaro. — Быть твоей семьёй не означает, что я приму то, что ты убиваешь моих товарищей.

Семейное фото Вэнсов, сделанное в 2011 году. Задний ряд: Нэйт — первый слева, Джей Ди — третий справа. В красной футболке с надписью «Техас» с ним обнимается будущая вторая леди США — Уша Бала Чилукури Вэнс. В первом ряду сидят родители Нэйта. Фото © joeydevilla

При этом в большой семье Вэнсов Нэйт, похоже, так считает один. Судя страницам его родни в соцсетях, даже мать — тётка Джей Ди Вэнса, Донна Морен, — горячо поддерживает племянника и называет Зеленского не иначе как «маленьким засранцем».

Кто такие «Волки Да Винчи»

На Украине откровения Нэйта Вэнса, похоже, встретили под радостное улюлюканье. В местных СМИ посыпались многочисленные благодарности и восторженные воспоминания.

— Он был старше нас. Мы пошли в тир, он взял автомат Калашникова без прицела, поставил в 800 метрах от мишени. Над ним все смеялись. Когда пять раз подряд он попал в цель, смеяться перестали, — рассказал одному из украинских изданий некий побратим Найта по имени Дмитрий.

Командир батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов расписывал американца как великолепного профессионального и очень хладнокровного бойца. Дескать, выбирались из таких передряг, из которых невозможно было выйти: «15 раз мы должны погибнуть — 15 раз нам удалось выжить».

Похоже, родня совсем не поддерживает взгляды Нэйта Вэнса — даже его мать, Донна Морен, считает иначе. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / donna.moren.75

При этом сам Филимонов, занявший место командира «Волков» после смерти Коцюбайло, на Украине имеет репутацию спорную. Возглавив подразделение, он неожиданно и быстро разбогател настолько, что вся его семья стала одеваться исключительно от-кутюр и кататься по самым дорогим курортам мира.

Именно он сейчас заведует всеми сборами донатов для подразделения. Они ведутся практически нон-стоп на всех площадках «Волков» и их членов. Акции проходят под девизом а-ля «Один из стаи» или «Волчий глаз». В результате каждой такой собираются десятки миллионов гривен (от 20 млн рублей по курсу), а привилегированные члены группировки покупают квартиры в Киеве и участки в живописных предместьях украинской столицы.

На Украине многие обвиняют Филимонова в том, что комбат на передовую если и едет, то только за фотками для личного пиара. Таким образом, возможно, Нэйт Вэнс вполне мог спокойно отсиживаться в тылах и изредка выбираться «на ноль», чтобы попиариться.

Авторы Евгений Кузнецов