Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт принимал участие в конфликте на Украине в рядах ВСУ. Техасец провёл в Незалежной три года, и большую часть этого времени он воевал на самых горячих направлениях, стало известно Figaro.

По данным издания, Нэйт Вэнс сражался с российскими войсками в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. До этого он четыре года служил морпехом в армии США и работал в нефтяной компании в Техасе. Брат вице-президента признался журналисту издания, что отправился на Украину из любопытства. В 2022 году там нужны были все, кто может держать в руках оружие.