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9 марта, 22:41

Брат вице-президента США Джей Ди Вэнса больше двух лет воевал в рядах ВСУ

Figaro: Брат Джей Ди Вэнса Нэйт воевал на Украине в составе ВСУ

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт принимал участие в конфликте на Украине в рядах ВСУ. Техасец провёл в Незалежной три года, и большую часть этого времени он воевал на самых горячих направлениях, стало известно Figaro.

По данным издания, Нэйт Вэнс сражался с российскими войсками в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. До этого он четыре года служил морпехом в армии США и работал в нефтяной компании в Техасе. Брат вице-президента признался журналисту издания, что отправился на Украину из любопытства. В 2022 году там нужны были все, кто может держать в руках оружие.

«Многие были такими молодыми. Почти дети. Это было страшно», — поделился Нэйт Вэнс.

Он вернулся с Украины в январе 2025 года, уточнили в Figaro.

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Напомним, что сам вице-президент США выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта и проведение мирных переговоров. Из-за такой позиции Джей Ди Вэнса неоднократно «штурмовали» проукраинские активисты.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Sven Hoppe

Илья Пушкарев
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