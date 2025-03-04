Вэнс: Ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт с Россией
Ни Европа, ни Соединённые Штаты, ни Украина не могут продолжать конфликт с Россией, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, на этом этапе необходимы переговоры. Он также подчеркнул, что Киеву стоит сосредоточиться на практических шагах, а не на громких заявлениях.
«Мы не говорим, что привержены тому или иному пути. Мы просто говорим, что мир на авансцену вывести невозможно, если украинцы не готовы добросовестно вести переговоры. А сейчас они не были [на это] способны. Будем надеяться, это изменится», — отметил заместитель главы администрации Штатов телеканалу Fox News.
Вэнс подчеркнул, что при президентстве Дональда Трампа Соединённые Штаты не допустят распространения ядерного оружия, особенно в Иране. Он добавил, что это станет основным направлением внешней политики американской администрации.
Ранее лидер Штатов анонсировал «грандиозную ночь». В социальных сетях политик опубликовал загадочное сообщение, в котором заявил, что «ночь будет долгой» или «ночь будет грандиозной» (в зависимости от перевода). Также президент США добавил, что поделится всей информацией без прикрас. Fox News уточнял, что хозяин Овального кабинета может представить свой план по разрешению вооруженного конфликта на Украине.
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