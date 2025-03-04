Вэнс: Ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт с Россией

Ни Европа, ни Соединённые Штаты, ни Украина не могут продолжать конфликт с Россией, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, на этом этапе необходимы переговоры. Он также подчеркнул, что Киеву стоит сосредоточиться на практических шагах, а не на громких заявлениях.

«Мы не говорим, что привержены тому или иному пути. Мы просто говорим, что мир на авансцену вывести невозможно, если украинцы не готовы добросовестно вести переговоры. А сейчас они не были [на это] способны. Будем надеяться, это изменится», — отметил заместитель главы администрации Штатов телеканалу Fox News.

Вэнс подчеркнул, что при президентстве Дональда Трампа Соединённые Штаты не допустят распространения ядерного оружия, особенно в Иране. Он добавил, что это станет основным направлением внешней политики американской администрации.