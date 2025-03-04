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Регион
4 марта, 15:44

Киеву пророчат скорейшую капитуляцию после решения Трампа не поставлять оружие ВСУ

Песков: Приостановка поставок оружия из США может подтолкнуть Киев к переговорам

Решение Вашингтона временно остановить поставку оружия на Украину может подтолкнуть киевские власти к мысли о прекращении боевых действий и поиску дипломатических способов завершить конфликт. Об этом сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Большая часть поставок так называемой продукции военного назначения идёт именно из США. Все разведданные, в основном данные спутниковой разведки и т. д., всё в основном идёт по линии Соединённых Штатов», — напомнил представитель Кремля.

Песков призвал не поддаваться излишнему оптимизму после решения президента США приостановить военную помощь Украине, но предложил «скромно надеяться», что это сподвигнет киевский режим к прекращению огня.

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Напомним, американский политик приказал временно остановить отправку всего вооружения — и не важно, где конкретно его на данный момент хранят. В частности, американское снаряжение, которое находится на территории Европы, тоже не будет доставлено Киеву. В ЕС такому решению возмутились, а в Киеве начали лихорадочно искать альтернативных поставщиков вооружения.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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