Решение Вашингтона временно остановить поставку оружия на Украину может подтолкнуть киевские власти к мысли о прекращении боевых действий и поиску дипломатических способов завершить конфликт. Об этом сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Большая часть поставок так называемой продукции военного назначения идёт именно из США. Все разведданные, в основном данные спутниковой разведки и т. д., всё в основном идёт по линии Соединённых Штатов», — напомнил представитель Кремля.