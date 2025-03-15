Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 00:49

Вэнс: Европа оказалась на пороге «цивилизационного самоубийства»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские страны оказались на пороге «цивилизационного самоубийства» из-за слабого контроля границ и ограничения свободы слова. Свои опасения на этот счёт американский политик озвучил в интервью телеканалу Fox News.

«Европе угрожает цивилизационное самоубийство. Они либо не способны, либо не хотят контролировать свои границы», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что попытки Европы противостоять миграционным проблемам — это правильный шаг. В то же время он отметил тревожную тенденцию к ограничению свободы слова граждан, которые протестуют против политики «открытых границ».

Проспал президентство: Вэнс заявил, что за Байдена страной управляла его жена
Проспал президентство: Вэнс заявил, что за Байдена страной управляла его жена

Впрочем, вместо решения внутренних проблем Европа продолжает нагнетать антироссийскую истерию. Например, страны активно настаивают на введении новых санкций против России, несмотря на сопротивление со стороны США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Антон Голыбин
  • Новости
  • Джей Ди Вэнс
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar