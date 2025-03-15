Вэнс: Европа оказалась на пороге «цивилизационного самоубийства»
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские страны оказались на пороге «цивилизационного самоубийства» из-за слабого контроля границ и ограничения свободы слова. Свои опасения на этот счёт американский политик озвучил в интервью телеканалу Fox News.
«Европе угрожает цивилизационное самоубийство. Они либо не способны, либо не хотят контролировать свои границы», — сказал он.
Вэнс подчеркнул, что попытки Европы противостоять миграционным проблемам — это правильный шаг. В то же время он отметил тревожную тенденцию к ограничению свободы слова граждан, которые протестуют против политики «открытых границ».
Впрочем, вместо решения внутренних проблем Европа продолжает нагнетать антироссийскую истерию. Например, страны активно настаивают на введении новых санкций против России, несмотря на сопротивление со стороны США.
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