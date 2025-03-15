Вэнс: Европа оказалась на пороге «цивилизационного самоубийства»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские страны оказались на пороге «цивилизационного самоубийства» из-за слабого контроля границ и ограничения свободы слова. Свои опасения на этот счёт американский политик озвучил в интервью телеканалу Fox News.

«Европе угрожает цивилизационное самоубийство. Они либо не способны, либо не хотят контролировать свои границы», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что попытки Европы противостоять миграционным проблемам — это правильный шаг. В то же время он отметил тревожную тенденцию к ограничению свободы слова граждан, которые протестуют против политики «открытых границ».