Проспал президентство: Вэнс заявил, что за Байдена страной управляла его жена
Вэнс: Байден проспал всё своё президентство, страной руководила его жена Джилл
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что бывший американский лидер Джо Байден не справлялся со своими обязанностями, и фактически администрацией управляла его супруга Джилл.
Он отметил, что такая ситуация неприемлема для правительства, когда президент присутствует на встречах, но фактически «спит», оставляя все дела на плечах жены, в то время как никто не принимает активных решений.
Вэнс также подчеркнул, что последствия такого стиля управления стали «катастрофическими» для экономики страны. Он указал на то, что дефицит в торговле США достиг астрономической отметки в триллион долларов, что свидетельствует о серьёзных проблемах в экономической политике.
Тем временем нынешний президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в том, что тот раздавал деньги американских налогоплательщиков кому попало. Также Трамп уличил семью Байдена в наркомании.