Проспал президентство: Вэнс заявил, что за Байдена страной управляла его жена

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что бывший американский лидер Джо Байден не справлялся со своими обязанностями, и фактически администрацией управляла его супруга Джилл.

Он отметил, что такая ситуация неприемлема для правительства, когда президент присутствует на встречах, но фактически «спит», оставляя все дела на плечах жены, в то время как никто не принимает активных решений.