С сайта Белого дома исчез договор о безопасности с Украиной за подписью Байдена
Белый дом убрал со своего сайта текст десятилетнего соглашения о безопасности между США и Украиной, что вызвало панику в украинских СМИ. Там решили, что это свидетельствует о возможной отмене документа, который был подписан Владимиром Зеленским и прежним президентом США Джо Байденом в июне 2024 года.
Согласно соглашению, Вашингтон берёт на себя многолетние обязательства поддерживать Киев подготовкой военных, оружием и системами ПВО. Украинские СМИ утверждают, что договор не был ратифицирован конгрессом, а значит новый президент США Дональд Трамп вполне мог его отменить. Однако как выяснилось, Белый дом просто перенёс документ с сайта в архив, что является обычной процедурой при смене главы государства. Сейчас текст доступен в Сети по адресу bidenwhitehouse.
Напомним, Владимир Зеленский и американский президент Джо Байден подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и Вашингтоном на полях саммита «Группы семи» в Италии летом 2024 года. Договор призван стать шагом на пути к возможному членству Украины в НАТО, полагали в Киеве.
ТАСС / АР