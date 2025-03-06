С сайта Белого дома исчез договор о безопасности с Украиной за подписью Байдена

Белый дом убрал со своего сайта текст десятилетнего соглашения о безопасности между США и Украиной, что вызвало панику в украинских СМИ. Там решили, что это свидетельствует о возможной отмене документа, который был подписан Владимиром Зеленским и прежним президентом США Джо Байденом в июне 2024 года.

Согласно соглашению, Вашингтон берёт на себя многолетние обязательства поддерживать Киев подготовкой военных, оружием и системами ПВО. Украинские СМИ утверждают, что договор не был ратифицирован конгрессом, а значит новый президент США Дональд Трамп вполне мог его отменить. Однако как выяснилось, Белый дом просто перенёс документ с сайта в архив, что является обычной процедурой при смене главы государства. Сейчас текст доступен в Сети по адресу bidenwhitehouse.