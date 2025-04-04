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4 апреля, 07:36

«Не Китай и не Россия»: Вэнс назвал главную угрозу для Европы

Вице-президент США Вэнс: Европа ошибается, называя Россию своей главной угрозой

В Европе чиновники обманывают себя и население, уверяя всех в том, что Россия — это главная угроза для всего мира, тогда как внутренние проблемы давно столкнули ЕС на задворки международной арены. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс телеканалу Newsmax.

«Надо признать: главная угроза Европе — не Китай и не Россия. Главная угроза — её внутренние проблемы: миграционная политика, разрушающая культурную основу Европы, экономическая политика, снижающая конкурентоспособность, политика безопасности», — пояснил он.

Вэнс напомнил, что европейские лидеры повторяю как мантру: «Россия — угроза всему миру». Но на деле продолжают покупать российский газ и тратят на оборону лишь 1% ВВП, тогда как США — 4%. Политик уверен, что в Европе слова давно перестали соответствовать делам. Он также обратил внимание на то, что демократия в ЕС осталась лишь на бумаге, о чём говорит судебное преследование французского политика Марин Ле Пен, которая всегда критиковала работу действующего лидера страны Эмманюэля Макрона, за что и поплатилась.

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Ранее американский журналист Томас Фази охарактеризовал главу европейской дипломатии Кайю Каллас как неуравновешенного человека. Его комментарий был реакцией на статью издания Politico, в которой сообщалось о возросшей критике в адрес Каллас в Европе из-за её агрессивной риторики по отношению к России.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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