В Европе чиновники обманывают себя и население, уверяя всех в том, что Россия — это главная угроза для всего мира, тогда как внутренние проблемы давно столкнули ЕС на задворки международной арены. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс телеканалу Newsmax.

«Надо признать: главная угроза Европе — не Китай и не Россия. Главная угроза — её внутренние проблемы: миграционная политика, разрушающая культурную основу Европы, экономическая политика, снижающая конкурентоспособность, политика безопасности», — пояснил он.

Вэнс напомнил, что европейские лидеры повторяю как мантру: «Россия — угроза всему миру». Но на деле продолжают покупать российский газ и тратят на оборону лишь 1% ВВП, тогда как США — 4%. Политик уверен, что в Европе слова давно перестали соответствовать делам. Он также обратил внимание на то, что демократия в ЕС осталась лишь на бумаге, о чём говорит судебное преследование французского политика Марин Ле Пен, которая всегда критиковала работу действующего лидера страны Эмманюэля Макрона, за что и поплатилась.