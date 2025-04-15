Зеленский не собирается объявлять выборы даже в случае прекращения огня

Владимир Зеленский, снова продлив режим военного положения на Украине, фактически заморозит политическую ситуацию в стране на ближайшие месяцы. К такому выводу пришли журналисты издания «Страна.ua». По их данным, этот шаг свидетельствует о стремлении Зеленского сохранить контроль в условиях нестабильности и возможного нарастания внутренних угроз.

Журналисты отмечают: продление военного положения означает, что даже если в ближайшее время будет заключено перемирие, проведение выборов на Украине в обозримом будущем не планируется. По действующему законодательству, после окончания режима военного положения на предвыборную кампанию отводится 90 дней. Следовательно, даже если режим не будет продлён после начала августа, президентские выборы могут состояться не ранее середины ноября.

В статье также говорится о нарастающем напряжении в отношениях между Зеленским и Дональдом Трампом. Причиной, как утверждается, стало нежелание Киева идти на условия США по сделке в сфере недропользования, а также другие разногласия. На этом фоне появились слухи о возможных санкциях против окружения Зеленского и даже попытках добиться его ухода.

Кроме того, в обществе нарастают ожидания скорого перемирия, что уже осложняет мобилизационные процессы. Пролонгация особого режима также служит напоминанием, что война, по мнению властей, далека от завершения, и расслабляться рано.

«Но само по себе продление военного положения не означает, что перемирия точно уже в ближайшие месяцы не будет. Оно означает, что Зеленский решил в любом случае (будет ли прекращение огня или нет) заморозить политическую ситуацию в стране на ближайшие месяцы с учетом угрозы, что она может выйти из-под контроля», — говорится в статье украинского издания.