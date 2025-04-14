Военный аналитик из Австрии Маркус Рейснер считает, что Западу необходимо либо увеличить помощь Украине, либо срочно и на любых условиях содействовать завершению конфликт. Таким мнением он поделился с изданием NZZ (Neue Zürcher Zeitung). Эксперт отметил, что текущие переговоры не приносят результатов, а время всё равно играет на руку России.

«Русские чувствуют то же самое, что и в апреле 1945 года: они чувствуют, что победа близка», — сказал Рейснер.

Эксперт предостерег от поспешных выводов относительно украинского конфликта. Он отметил, что весеннее распутица затрудняет передвижение в зоне проведения специальной операции. Грязь мешает технике, однако бои продолжаются. Рейснер также указал на то, что российские войска почти полностью восстановили контроль над Курской областью, что позволяет им перебрасывать силы на другие направления. Как только погода улучшится, атаки возобновятся с прежней интенсивностью.