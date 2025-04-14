«Зона разрушения»: Украине предрекли превращение в Сомали, если конфликт не прекратится
Аналитик Пухов: Украина после конфликта превратится в евразийское Сомали
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Конфликт на Украине может затянуться ещё лет на пять, с учётом нынешних ресурсов и потерь. Однако Россия сможет быстро восстановиться после военных действий, а вот Незалежную ждёт печальная участь, заявил член Экспертного совета Минобороны РФ Руслан Пухов.
«Чем дольше это будет продолжаться, тем больше вероятность того, что Украина превратится в некое евразийское Сомали. То есть это будет обширная территория с небольшим населением. Зона тотального разрушения», — цитирует Пухова Myśl Polska.
По мнению Пухова, уехавшие из Украины граждане больше никогда туда не вернутся. Западные и европейские инвесторы не будут вкладываться в экономику страны, они скорее построят свои фабрики на территории России.
Ранее Украину сравнили с огромным кладбищем бойцов ВСУ, которых пожирают волки. Страна превратилась в бесконечные ряды могил, а текущее положение дел украинской армии является «недостойным и прискорбным».