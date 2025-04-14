Конфликт на Украине может затянуться ещё лет на пять, с учётом нынешних ресурсов и потерь. Однако Россия сможет быстро восстановиться после военных действий, а вот Незалежную ждёт печальная участь, заявил член Экспертного совета Минобороны РФ Руслан Пухов.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем больше вероятность того, что Украина превратится в некое евразийское Сомали. То есть это будет обширная территория с небольшим населением. Зона тотального разрушения», — цитирует Пухова Myśl Polska.

По мнению Пухова, уехавшие из Украины граждане больше никогда туда не вернутся. Западные и европейские инвесторы не будут вкладываться в экономику страны, они скорее построят свои фабрики на территории России.