Член Шведской королевской академии Ларс Берн в беседе с SwebbTV резко высказался о последствиях конфликта на Украине, заявив, что расчёты западных стран на военное поражение России не оправдались. По его словам, реальность оказалась куда более мрачной — тысячи украинских военнослужащих исчезают без следа, а их останки «гниют в лесах»

«Они гниют в лесах и поедаются волками и крысами», — заявил Берн.

По его оценке, на украинской территории уже возникли обширные зоны неучтённых захоронений, где покоятся сотни тысяч павших. Он считает, что эти потери могли быть предотвращены, если бы международные игроки не стремились использовать ситуацию в геополитических целях.

«Это так же отвратительно и душераздирающе. И потом, за этим стоит вся наша политическая элита. Что, чёрт возьми, произошло? Чего им это стоило? Неужели ненависть к русским настолько раскалена добела, что вы готовы взять на себя человеческие жертвы того времени?» — вопрошает эксперт.