«Город мёртвых»: Появилось видео военного кладбища в Харькове с дрона
Военное кладбище в Харькове сняли с дрона и сравнили с «городом мёртвых»
Кадры кладбища в Харькове. Фото © «Радио Свобода»*
Харьковское военное кладбище выросло до гигантских размеров. Видео с дрона демонстрирует масштаб захоронений, которые уже невозможно охватить одним кадром. Кадры опубликовало «Радио Свобода»*.
С начала спецоперации захоронения военных занимали лишь несколько рядов. Сейчас же кладбище стало похоже на «город мёртвых», заявила местная жительница в видео. По её словам, размеры «Аллеи Славы» в Харькове одни из самых больших на Украине.
Кадры кладбища в Харькове. Видео © «Радио Свобода»*
«Мне кажется, его из космоса видно. Наша аллея Славы — одна из самых больших на Украине», — подчеркнула местная жительница.
Ранее в Швеции заявили, что Украина стала огромным кладбищем бойцов ВСУ, пожираемых волками. По словам скандинавского эксперта, власти поддерживают такое развитие событий и не думают о народе.
* Признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций.