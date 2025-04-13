Харьковское военное кладбище выросло до гигантских размеров. Видео с дрона демонстрирует масштаб захоронений, которые уже невозможно охватить одним кадром. Кадры опубликовало «Радио Свобода»*.

С начала спецоперации захоронения военных занимали лишь несколько рядов. Сейчас же кладбище стало похоже на «город мёртвых», заявила местная жительница в видео. По её словам, размеры «Аллеи Славы» в Харькове одни из самых больших на Украине.

Кадры кладбища в Харькове. Видео © «Радио Свобода»*

«Мне кажется, его из космоса видно. Наша аллея Славы — одна из самых больших на Украине», — подчеркнула местная жительница.

Ранее в Швеции заявили, что Украина стала огромным кладбищем бойцов ВСУ, пожираемых волками. По словам скандинавского эксперта, власти поддерживают такое развитие событий и не думают о народе.