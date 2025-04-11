Украина превратилась в огромное кладбище с бесконечными рядами могил. Расширение площади погостов связано с опосредованным военным конфликтом с Россией. Такое мнение высказали в программе «Хроника мировых событий» на SwebbTV её ведущий Микаэль Вилльгерт и шведский аналитик Ларс Берн.

Эксперты заявили об ужасающем масштабе потерь ВСУ и предположили, что для захоронения сотен тысяч, а возможно, и миллионов погибших, потребуются гигантские территории. Берн также обратил внимание на большое количество пропавших без вести украинских солдат.

«Трупы гниют в лесах, их пожирают волки и крысы», — говорит обозреватель.

Ларс Берн выразил глубокое сожаление и назвал «недостойным и прискорбным» текущее положение дел украинской армии, возложив ответственность на политическую элиту Киева. По его мнению, власти поддерживают такое развитие событий и не думают о народе Украины. Берн задался вопросом о причинах происходящего и допустил, что «ненависть к русским» может быть настолько сильна, что украинская элита готова пренебрегать человеческими жертвами.

Ведущий также отметил дисбаланс при обменах телами погибших солдат между Россией и Украиной, указывая на значительно большее число погибших солдат ВСУ. В заключение Берн констатировал, что усилия американского президента по мирному урегулированию конфликта, вероятно, зашли в тупик.

«У русских свои планы, и они хотят довести начатое до конца. Это займёт ещё год. А потом украинская армия развалится окончательно», — заключил Берн.