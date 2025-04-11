«Трупы гниют в лесах»: Украина стала огромным кладбищем бойцов ВСУ, пожираемых волками
Берн: Украина готова жертвовать людьми ради опосредованного конфликта с РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom
Украина превратилась в огромное кладбище с бесконечными рядами могил. Расширение площади погостов связано с опосредованным военным конфликтом с Россией. Такое мнение высказали в программе «Хроника мировых событий» на SwebbTV её ведущий Микаэль Вилльгерт и шведский аналитик Ларс Берн.
Эксперты заявили об ужасающем масштабе потерь ВСУ и предположили, что для захоронения сотен тысяч, а возможно, и миллионов погибших, потребуются гигантские территории. Берн также обратил внимание на большое количество пропавших без вести украинских солдат.
«Трупы гниют в лесах, их пожирают волки и крысы», — говорит обозреватель.
Ларс Берн выразил глубокое сожаление и назвал «недостойным и прискорбным» текущее положение дел украинской армии, возложив ответственность на политическую элиту Киева. По его мнению, власти поддерживают такое развитие событий и не думают о народе Украины. Берн задался вопросом о причинах происходящего и допустил, что «ненависть к русским» может быть настолько сильна, что украинская элита готова пренебрегать человеческими жертвами.
Ведущий также отметил дисбаланс при обменах телами погибших солдат между Россией и Украиной, указывая на значительно большее число погибших солдат ВСУ. В заключение Берн констатировал, что усилия американского президента по мирному урегулированию конфликта, вероятно, зашли в тупик.
«У русских свои планы, и они хотят довести начатое до конца. Это займёт ещё год. А потом украинская армия развалится окончательно», — заключил Берн.
Ранее стало известно, что десятки украинских штурмовиков предприняли попытку прорыва границы в Белгородской области. Инцидент произошёл утром 11 апреля в Краснояружском районе региона и обернулся жуткими последствиями для ВСУ.