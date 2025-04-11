Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 10:41

«Трупы гниют в лесах»: Украина стала огромным кладбищем бойцов ВСУ, пожираемых волками

Берн: Украина готова жертвовать людьми ради опосредованного конфликта с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Украина превратилась в огромное кладбище с бесконечными рядами могил. Расширение площади погостов связано с опосредованным военным конфликтом с Россией. Такое мнение высказали в программе «Хроника мировых событий» на SwebbTV её ведущий Микаэль Вилльгерт и шведский аналитик Ларс Берн.

Эксперты заявили об ужасающем масштабе потерь ВСУ и предположили, что для захоронения сотен тысяч, а возможно, и миллионов погибших, потребуются гигантские территории. Берн также обратил внимание на большое количество пропавших без вести украинских солдат.

«Трупы гниют в лесах, их пожирают волки и крысы», — говорит обозреватель.

Ларс Берн выразил глубокое сожаление и назвал «недостойным и прискорбным» текущее положение дел украинской армии, возложив ответственность на политическую элиту Киева. По его мнению, власти поддерживают такое развитие событий и не думают о народе Украины. Берн задался вопросом о причинах происходящего и допустил, что «ненависть к русским» может быть настолько сильна, что украинская элита готова пренебрегать человеческими жертвами.

Ведущий также отметил дисбаланс при обменах телами погибших солдат между Россией и Украиной, указывая на значительно большее число погибших солдат ВСУ. В заключение Берн констатировал, что усилия американского президента по мирному урегулированию конфликта, вероятно, зашли в тупик.

«У русских свои планы, и они хотят довести начатое до конца. Это займёт ещё год. А потом украинская армия развалится окончательно», — заключил Берн.

Командование ВСУ смогло вывести из Курской области лишь две своих бригады из десяти
Командование ВСУ смогло вывести из Курской области лишь две своих бригады из десяти

Ранее стало известно, что десятки украинских штурмовиков предприняли попытку прорыва границы в Белгородской области. Инцидент произошёл утром 11 апреля в Краснояружском районе региона и обернулся жуткими последствиями для ВСУ.

Ольга Сливченко
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