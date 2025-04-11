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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 09:19

Командование ВСУ смогло вывести из Курской области лишь две своих бригады из десяти

Боец ВСУ Чёрный: Лишь две украинские бригады смогли выйти из Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Только две бригады Вооруженных сил Украины были выведены из Курской области «по-нормальному». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского военнослужащего Антона Чёрного.

По его информации, в Курскую область вошли 10 бригад ВСУ, батальон морской пехоты, полк сил специальных операций (ССО) и несколько других подразделений.

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«По-нормальному были выведены лишь две — не могу уточнить, какие именно. Остальные уходили на велосипедах или пешком по 16 километров, много пленных... Мы даже не можем точно сказать, сколько у нас без вести пропавших», — отметил он.

В статье издания говорится, что задача украинского командования по отвлечению российских войск с других направлений в Курской области не была выполнена.

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Как уже писал Life.ru, территория Курской области практически полностью освобождена от ВСУ, столкновения с противником продолжаются у н.п. Олешня. Российским десантникам 106-й дивизии удаётся методично выдавливать врага с позиций, однако украинские военные продолжают ожесточённо сопротивляться.

Марина Фещенко
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