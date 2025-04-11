Только две бригады Вооруженных сил Украины были выведены из Курской области «по-нормальному». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского военнослужащего Антона Чёрного.

По его информации, в Курскую область вошли 10 бригад ВСУ, батальон морской пехоты, полк сил специальных операций (ССО) и несколько других подразделений.

«По-нормальному были выведены лишь две — не могу уточнить, какие именно. Остальные уходили на велосипедах или пешком по 16 километров, много пленных... Мы даже не можем точно сказать, сколько у нас без вести пропавших», — отметил он.

В статье издания говорится, что задача украинского командования по отвлечению российских войск с других направлений в Курской области не была выполнена.