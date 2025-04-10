19-летний солдат ВСУ рассказал в плену, как его ровесников связывают контрактом и бросают в бой
Пленный Чебанов: ВСУ склоняют 18-летних к подписанию военного контракта
18-летние бойцы во время первой присяги. Обложка © Пресс-служба бригады «Эдельвейс»
ВСУ не берут 18-летних украинцев на срочную службу, чтобы они потом не смогли покинуть страну. Вместо этого им предлагают подписать контракт с украинским Минобороны. Об этом сообщил РИА «Новости» пленный солдат ВСУ Николай Чебанов.
Чебанову всего 19 лет, он родился в селе Старо-Константиновка в Одесской области. В планах у него было отслужить годик в армии, чтобы потом получить право на выезд за границу, и уехать из этой страны, но в прохождении срочной службы ему отказали, ведь на Украине объявлено военное положение.
«Не брали на срочную службу — контракт и мобилизация», — сказал парень.
Ему пообещали, что на передок его никто не зашлёт, а вся его служба ратная пройдёт в воинской части. Он поверил в успокаивающие слова и подписан контракт. Прошло совсем немного времени, прежде чем его отправили на первое боевое задание.
Весь взвод, куда попал Чебанов, состоял из его ровесников, подписавших контракт. Они отказывались идти с оружием на линию боевого соприкосновения.
Ранее командование ВСУ направило в Харьковскую область военных из 92-й отдельной штурмовой бригады, сформированной из украинцев 18–24 лет. Кроме того, в зоне спецоперации был недавно ликвидирован 18-летний украинский солдат из элитного формирования.