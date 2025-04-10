ВСУ не берут 18-летних украинцев на срочную службу, чтобы они потом не смогли покинуть страну. Вместо этого им предлагают подписать контракт с украинским Минобороны. Об этом сообщил РИА «Новости» пленный солдат ВСУ Николай Чебанов.

Чебанову всего 19 лет, он родился в селе Старо-Константиновка в Одесской области. В планах у него было отслужить годик в армии, чтобы потом получить право на выезд за границу, и уехать из этой страны, но в прохождении срочной службы ему отказали, ведь на Украине объявлено военное положение.

«Не брали на срочную службу — контракт и мобилизация», — сказал парень.

Ему пообещали, что на передок его никто не зашлёт, а вся его служба ратная пройдёт в воинской части. Он поверил в успокаивающие слова и подписан контракт. Прошло совсем немного времени, прежде чем его отправили на первое боевое задание.