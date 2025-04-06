ВСУ перебросили на Липцовское направление под Харьковом 18-летних украинцев
ВСУ перебросили на Липцовское направление под Харьковом 18-летних украинцев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanKS
По данным российских силовиков, усиление активности ВСУ на липцовском участке Харьковской области может объясняться прибытием частей 92-й отдельной штурмовой бригады, сформированной из украинцев 18–24 лет.
Источник ТАСС отметил, что разведка РФ выявила, а артиллерия ликвидировала самоходную установку М109 Paladin, принадлежавшую этой бригаде. Он также упомянул, что ранее российские бойцы уже уничтожили наиболее опытных военнослужащих данного подразделения.
Ранее в городе Липцы Харьковской области ВС РФ атаковали склад боеприпасов ВСУ. Украинские войска продвигаются через этот населённый пункт в сторону границы с Белгородской областью.