По данным российских силовиков, усиление активности ВСУ на липцовском участке Харьковской области может объясняться прибытием частей 92-й отдельной штурмовой бригады, сформированной из украинцев 18–24 лет.

Источник ТАСС отметил, что разведка РФ выявила, а артиллерия ликвидировала самоходную установку М109 Paladin, принадлежавшую этой бригаде. Он также упомянул, что ранее российские бойцы уже уничтожили наиболее опытных военнослужащих данного подразделения.