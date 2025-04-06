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6 апреля, 05:49

ВСУ перебросили на Липцовское направление под Харьковом 18-летних украинцев

ВСУ перебросили на Липцовское направление под Харьковом 18-летних украинцев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanKS

ВСУ перебросили на Липцовское направление под Харьковом 18-летних украинцев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanKS

По данным российских силовиков, усиление активности ВСУ на липцовском участке Харьковской области может объясняться прибытием частей 92-й отдельной штурмовой бригады, сформированной из украинцев 18–24 лет.

Источник ТАСС отметил, что разведка РФ выявила, а артиллерия ликвидировала самоходную установку М109 Paladin, принадлежавшую этой бригаде. Он также упомянул, что ранее российские бойцы уже уничтожили наиболее опытных военнослужащих данного подразделения.

Ранее в городе Липцы Харьковской области ВС РФ атаковали склад боеприпасов ВСУ. Украинские войска продвигаются через этот населённый пункт в сторону границы с Белгородской областью.

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Оксана Попова
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