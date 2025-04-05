Подполье сообщило об ударе по складу боеприпасов ВСУ в Липцах

В городе Липцы Харьковской области ВС РФ атаковали склад боеприпасов ВСУ, сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. Он отметил, что украинские войска продвигаются через этот населённый пункт в сторону границы с Белгородской областью. Министерство обороны России пока не дало комментариев по этому поводу.

«Через Липцы идёт группировка бандеровцев и наёмников к белгородской границе. Крупные скопления не допускают. 10–12 единиц техники и до 30 человек личного состава. Следующая группа минимум в километре. Готовятся к рывку через границу. Прилетело по складу, возможно, там и техника была. Скорые уже поехали», — написал он.