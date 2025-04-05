Российская авиация уничтожила военный аэродром ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
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Российские войска успешно поразили объекты военной инфраструктуры, включая аэродром и склады боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, принадлежащие Украине. Удары были нанесены с применением оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии, входящих в состав различных группировок, заявили в Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве.
В ходе спецоперации, помимо заявленных объектов, были атакованы позиции украинских военнослужащих и техника, а также иностранные наёмники. Удары зафиксировали в 147 районах зоны проведения СВО.
Ранее Life.ru рассказал, что наши парни разгромили места проведения совещаний с командирами соединений и западными инструкторами. Объект находился в одном из ресторанов города Кривой Рог. В итоге противник потерял до 85 солдат и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.