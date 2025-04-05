Российская авиация уничтожила военный аэродром ВСУ

Российские войска успешно поразили объекты военной инфраструктуры, включая аэродром и склады боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, принадлежащие Украине. Удары были нанесены с применением оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии, входящих в состав различных группировок, заявили в Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве.

В ходе спецоперации, помимо заявленных объектов, были атакованы позиции украинских военнослужащих и техника, а также иностранные наёмники. Удары зафиксировали в 147 районах зоны проведения СВО.