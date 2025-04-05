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Регион
5 апреля, 12:22

Российская авиация уничтожила военный аэродром ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские войска успешно поразили объекты военной инфраструктуры, включая аэродром и склады боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, принадлежащие Украине. Удары были нанесены с применением оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии, входящих в состав различных группировок, заявили в Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов»,сообщили в ведомстве.

В ходе спецоперации, помимо заявленных объектов, были атакованы позиции украинских военнослужащих и техника, а также иностранные наёмники. Удары зафиксировали в 147 районах зоны проведения СВО.

Российские лётчики взорвали склады с ракетами ВСУ
Российские лётчики взорвали склады с ракетами ВСУ

Ранее Life.ru рассказал, что наши парни разгромили места проведения совещаний с командирами соединений и западными инструкторами. Объект находился в одном из ресторанов города Кривой Рог. В итоге противник потерял до 85 солдат и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Наталья Афонина
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