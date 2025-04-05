Российские лётчики взорвали склады с ракетами ВСУ

Российская армия нанесла несколько ударов по объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ и складам с ракетно-артиллерийским боекомплектом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Лётчики ВС РФ, расчёты БПЛА, ракетчики и артиллеристы нанесли групповой удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома, складам с боеприпасами с ракетно-артиллерийскому вооружению, скоплениям войск противника, а также цеху по сборке беспилотников и местам дислокации иностранных наймитов ВСУ в 147 районах.