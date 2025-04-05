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5 апреля, 14:26

Deep State подтвердил новое продвижение Армии России в Торецке ДНР

Боец российского спецназа (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Боец российского спецназа (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

ВС РФ вновь продвинулись в Торецке ДНР. Об этом сообщает украинский военно-аналитический ресурс Deep State, судя по карте которого, примерно три четверти города находятся под контролем Армии России, а оставшаяся часть — в серой зоне.

Представитель группировки ВСУ «Хортица» сообщал, что российские подразделения активно работают над выходом в тыл противнику. Для этого используются и подземные коммуникации. Также Deep State сообщает об успехах ВС РФ в Запорожской области. По данным ресурса, нашим удалось улучшить позиции в Малых Щербаках.

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Ранее военный эксперт рассказал о тяжёлом положении ВСУ в Красноармейске. По его словам, руководство украинской армии размышляет над тем, как вывести из города войска, положение которых стало действительно катастрофическим, да и желания погибать без шансов на победу у них нет.

Юрий Лысенко
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