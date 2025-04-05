Deep State подтвердил новое продвижение Армии России в Торецке ДНР

ВС РФ вновь продвинулись в Торецке ДНР. Об этом сообщает украинский военно-аналитический ресурс Deep State, судя по карте которого, примерно три четверти города находятся под контролем Армии России, а оставшаяся часть — в серой зоне.

Представитель группировки ВСУ «Хортица» сообщал, что российские подразделения активно работают над выходом в тыл противнику. Для этого используются и подземные коммуникации. Также Deep State сообщает об успехах ВС РФ в Запорожской области. По данным ресурса, нашим удалось улучшить позиции в Малых Щербаках.