Покровский гарнизон ВСУ задумал бежать из-за «адского» положения

Командование ВСУ обдумывает стратегию вывода подразделений из Красноармейска, (Покровск по-украински) поскольку находящиеся там украинские боевики пребывают в «настоящем аду». Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, ВС РФ затащили бойцов ВСУ в «настоящий ад» в Красноармейске. У них большие проблемы со снабжением. Возможность отступить пока сохраняется, однако это может в любой момент измениться. Местные говорят, что военнослужащие уже обдумывают, как гарнизон сможет покинуть город.

Находящиеся там украинские подразделения не собираются сражаться с российской армией за Красноармейск, поскольку солдаты понимают, что шансов у них нет, а погибать там просто так — как минимум не рационально.

«Будет ли это организованным выводом войск, либо они говорят просто о возможном бегстве, которое они обсуждают уже сейчас, пока неясно. Конечно, там ситуация у них достаточно тяжёлая», — добавил эксперт.