«Почти вплотную»: Стало известно о приближении ВС РФ к позициям ВСУ под Красноармейском

Российские войска смогли сократить расстояние от своих крайних позиций до Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области и подойти к ним почти вплотную. Об этом сообщили в силовых структурах.

«К юго-западу от Красноармейска российские войска сократили расстояние до позиций ВСУ в Днепропетровской области, сейчас они подошли почти вплотную», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

По информации агентства, в районе населённых пунктов Орехово и Котляровка наблюдается активность российских войск. Там ВС РФ разрезают оборону ВСУ, что способствует их продвижению и закреплению на новых позициях.