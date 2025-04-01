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Регион
1 апреля, 07:19

«Почти вплотную»: Стало известно о приближении ВС РФ к позициям ВСУ под Красноармейском

ТАСС: ВС РФ почти вплотную подошли к позициям ВСУ в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские войска смогли сократить расстояние от своих крайних позиций до Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области и подойти к ним почти вплотную. Об этом сообщили в силовых структурах.

«К юго-западу от Красноармейска российские войска сократили расстояние до позиций ВСУ в Днепропетровской области, сейчас они подошли почти вплотную», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

По информации агентства, в районе населённых пунктов Орехово и Котляровка наблюдается активность российских войск. Там ВС РФ разрезают оборону ВСУ, что способствует их продвижению и закреплению на новых позициях.

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А ранее Life.ru писал, что российские военные сражаются с ВСУ на подступах к Красноармейску, который является очень полезным городом для киевского режима. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские бойцы предпринимают попытки контратаковать в этом регионе.

Дарья Нарыкова
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