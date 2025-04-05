Украинцы, которые раньше рвались воевать с Россией, теперь любыми доступными средствами пытаются покинуть Незалежную и избежать мобилизации в ВСУ. Об этом пишет итальянский журналист Паоло Хуттер в материале для Il Fatto Quotidiano.

Автор рассказал показательную историю одного украинского мужчины, который два года назад говорил, что готов сражаться с российской армией и заявлял, что молодёжь не «убегает». Не так давно Хуттер связался с ним, чтобы узнать, как тот живёт.

«Я был очень удивлён, когда он ответил, что сейчас находится в европейской столице. <…> Cначала я подумал, что он находится в ЕС по какому-то особому разрешению правительства. Вместо этого он ответил, что сбежал», — пишет Хуттер.

Журналист признался, что был ошеломлён рассказом собеседника о том, как ему пришлось провести семь дней в горах, чтобы пересечь румынскую границу. Сам «ухилянт» называет принятое решение «трудным, но правильным» и говорит, что было бы безумием отправляться на передовую, учитывая то, насколько слаба и непостоянна поддержка европейцев и американцев.

Другой украинец, с которым пообщался Хуттер, не отличался ранее такими же воинственными взглядами, а теперь боится выйти на улицы Киева из своего дома, опасаясь, что попадётся в руки сотрудниками ТЦК и будет отправлен на фронт. По его словам, все обстоятельства обернулись против украинцев, а единственными возможными решениями ситуации он называет заморозку конфликта или приобретение ядерного оружия. А вот всех союзников Украины собеседник журналиста называет незаслуживающими доверия.