Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 01:46

Дезертирство на Украине впервые обогнало воровство и мошенничество

Berliner Zeitung: Недовольство привело к массовому дезертирству в ВСУ

Военные ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Военные ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Тяжёлые условия в Донбассе привели к массовому дезертирству в украинской армии. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. Внимание обратили не только на фронтовые действия, но и на проблемы внутри армии.

«Тысячи солдат по собственной инициативе дезертируют или покидают свои подразделения», — подчеркивает газета.

Многие военнослужащие ВСУ недовольны отсутствием ротации и трудностями с получением отпуска. Это создаёт высокий уровень стресса и усиливает недовольство среди солдат. В результате дезертирство стало наибольшей проблемой, обогнав воровство и мошенничество.

На Украине арестовали 46-летнего дезертира, подозреваемого в убийстве Ганула
На Украине арестовали 46-летнего дезертира, подозреваемого в убийстве Ганула

«В 2024 году зарегистрировали почти 89 500 новых случаев дезертирства, что более чем в три раза превышает показатели прошлого года. Вероятно, количество незарегистрированных случаев окажется ещё выше», — говорится в статье.

Ранее Life.ru сообщал, как в курском «котле» оказались иностранные убийцы дезертиров из ВСУ. Специальные наёмники из заградительных отрядов расстреливали украинских солдат за бегство с поля боя.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar