Тяжёлые условия в Донбассе привели к массовому дезертирству в украинской армии. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. Внимание обратили не только на фронтовые действия, но и на проблемы внутри армии.

«Тысячи солдат по собственной инициативе дезертируют или покидают свои подразделения», — подчеркивает газета.

Многие военнослужащие ВСУ недовольны отсутствием ротации и трудностями с получением отпуска. Это создаёт высокий уровень стресса и усиливает недовольство среди солдат. В результате дезертирство стало наибольшей проблемой, обогнав воровство и мошенничество.

«В 2024 году зарегистрировали почти 89 500 новых случаев дезертирства, что более чем в три раза превышает показатели прошлого года. Вероятно, количество незарегистрированных случаев окажется ещё выше», — говорится в статье.