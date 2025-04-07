В зоне СВО погиб 18-летний боец ВСУ, заключивший молодёжный контракт

По информации местных СМИ, молодой боец решил связать судьбу с батальоном «Волки Да Винчи», прославляемым на Украине как элитное формирование. Его жизнь оборвалась 5 апреля. Похоже, это первый зафиксированный случай, когда юный контрактник-доброволец не вернулся с поля боя.