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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 11:32

В зоне СВО погиб 18-летний боец ВСУ, заключивший молодёжный контракт

В зоне СВО погиб 18-летний боец ВСУ, заключивший молодёжный контракт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

В зоне СВО погиб 18-летний боец ВСУ, заключивший молодёжный контракт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

В зоне СВО ликвидировали 18-летнего украинца Александра Самойловича, заключившего контракт по программе «Молодежь 18-24» с ВСУ.

По информации местных СМИ, молодой боец решил связать судьбу с батальоном «Волки Да Винчи», прославляемым на Украине как элитное формирование. Его жизнь оборвалась 5 апреля. Похоже, это первый зафиксированный случай, когда юный контрактник-доброволец не вернулся с поля боя.

Командиры ВСУ бросили в бой против российских морпехов под Суджей 18-летних солдат
Командиры ВСУ бросили в бой против российских морпехов под Суджей 18-летних солдат

Ранее стало известно, что киевские власти не смогли набрать в ряды украинской армии и пары тысяч новобранцев по новому — так называемому молодёжному — контракту. По его условиям заключить контракт с Министерством обороны Украины могут молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Молодых новобранцев не привлекает даже перспектива получить миллион гривен.

Оксана Попова
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