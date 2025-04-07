В зоне СВО погиб 18-летний боец ВСУ, заключивший молодёжный контракт
В зоне СВО погиб 18-летний боец ВСУ, заключивший молодёжный контракт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari
В зоне СВО ликвидировали 18-летнего украинца Александра Самойловича, заключившего контракт по программе «Молодежь 18-24» с ВСУ.
По информации местных СМИ, молодой боец решил связать судьбу с батальоном «Волки Да Винчи», прославляемым на Украине как элитное формирование. Его жизнь оборвалась 5 апреля. Похоже, это первый зафиксированный случай, когда юный контрактник-доброволец не вернулся с поля боя.
Ранее стало известно, что киевские власти не смогли набрать в ряды украинской армии и пары тысяч новобранцев по новому — так называемому молодёжному — контракту. По его условиям заключить контракт с Министерством обороны Украины могут молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Молодых новобранцев не привлекает даже перспектива получить миллион гривен.