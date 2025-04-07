Жизнь за 16 секунд: В Сети появился видеонекролог ликвидированного 18-летнего бойца ВСУ
MTZ опубликовал видеонекролог ликвидированного в зоне СВО 18-летнего бойца ВСУ
Военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB
В Сети появилось видео о 18-летнем бойце Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александре Самойловиче, который погиб в зоне СВО. Кадрами жизни отправившегося на фронт молодого человека поделились авторы проекта «Military Theme Z».
Уточняется, что видео было смонтировано на основе других роликов, которые Самойлович выкладывал в соцсетях. Видеонекролог длится всего 16 секунд. На опубликованных кадрах парень проводит время со своей девушкой, едет в метро, купается в море. Также он снимал видео прямиком с передовой.
Напомним, ранее стало известно о гибели 18-летнего парня, который заключил молодёжный контракт с ВСУ и отправился на фронт. Юноша решил связать судьбу с батальоном «Волки Да Винчи», прославляемым на Украине как элитное формирование.