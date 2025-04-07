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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 14:25

Жизнь за 16 секунд: В Сети появился видеонекролог ликвидированного 18-летнего бойца ВСУ

MTZ опубликовал видеонекролог ликвидированного в зоне СВО 18-летнего бойца ВСУ

Военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

В Сети появилось видео о 18-летнем бойце Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александре Самойловиче, который погиб в зоне СВО. Кадрами жизни отправившегося на фронт молодого человека поделились авторы проекта «Military Theme Z».

Уточняется, что видео было смонтировано на основе других роликов, которые Самойлович выкладывал в соцсетях. Видеонекролог длится всего 16 секунд. На опубликованных кадрах парень проводит время со своей девушкой, едет в метро, купается в море. Также он снимал видео прямиком с передовой.

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Командиры ВСУ бросили в бой против российских морпехов под Суджей 18-летних солдат

Напомним, ранее стало известно о гибели 18-летнего парня, который заключил молодёжный контракт с ВСУ и отправился на фронт. Юноша решил связать судьбу с батальоном «Волки Да Винчи», прославляемым на Украине как элитное формирование.

Дарья Нарыкова
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