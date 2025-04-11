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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 05:59

Отряд из десятков штурмовиков ВСУ пытался прорвать границу России и попал в шторм «‎Бесстрашных»

«СВ»: Группа из 40 штурмовиков ВСУ пыталась прорваться в Белгородскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrik Slezak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrik Slezak

Отряд из десятков штурмовиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) утром попытался прорвать российскую границу у Краснояружского района Белгородской области. Об этом докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«Утром штурмовая группа из состава 225-й ошп и 82-й одшбр попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Противник своевременно вскрыт, уничтожено свыше 30 ВСУшников, остальные бежали», — отчитались солдаты.

Сейчас «северяне» продолжают зачистку лесных массивов на российской стороне границы в Белгородской области. Несмотря на численные потери, командование ВСУ продолжает увеличивать количество штурмовых групп у рубежей, наращивая концентрацию бойцов на одной территории.

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А ранее Life.ru писал, что российские солдаты не позволили ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области, оттеснив украинских солдат в Сумскую область. Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий подразделением «Ахмат», исключил шансы противника на продвижение к Белгороду. По его словам, наблюдаемый в зоне СВО контингент ВСУ состоит из заключенных и мобилизованных.

Андрей Бражников
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