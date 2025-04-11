Отряд из десятков штурмовиков ВСУ пытался прорвать границу России и попал в шторм «‎Бесстрашных»

Отряд из десятков штурмовиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) утром попытался прорвать российскую границу у Краснояружского района Белгородской области. Об этом докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«Утром штурмовая группа из состава 225-й ошп и 82-й одшбр попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Противник своевременно вскрыт, уничтожено свыше 30 ВСУшников, остальные бежали», — отчитались солдаты.