Отряд из десятков штурмовиков ВСУ пытался прорвать границу России и попал в шторм «Бесстрашных»
«СВ»: Группа из 40 штурмовиков ВСУ пыталась прорваться в Белгородскую область
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrik Slezak
Отряд из десятков штурмовиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) утром попытался прорвать российскую границу у Краснояружского района Белгородской области. Об этом докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).
«Утром штурмовая группа из состава 225-й ошп и 82-й одшбр попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Противник своевременно вскрыт, уничтожено свыше 30 ВСУшников, остальные бежали», — отчитались солдаты.
Сейчас «северяне» продолжают зачистку лесных массивов на российской стороне границы в Белгородской области. Несмотря на численные потери, командование ВСУ продолжает увеличивать количество штурмовых групп у рубежей, наращивая концентрацию бойцов на одной территории.
А ранее Life.ru писал, что российские солдаты не позволили ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области, оттеснив украинских солдат в Сумскую область. Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий подразделением «Ахмат», исключил шансы противника на продвижение к Белгороду. По его словам, наблюдаемый в зоне СВО контингент ВСУ состоит из заключенных и мобилизованных.