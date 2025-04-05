Потери украинской армии за прошедшие сутки в зоне действия группировки войск «Север» на белгородском направлении оцениваются в 75 человек личного состава. Об этом доложили в пресс-службе Министерства обороны России.

«На белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Краснополье и Миропольское Сумской области», — сказано в сообщении.