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5 апреля, 11:36

Армия России разбомбила резервы ВСУ для прорыва под Белгородом: сожжены танки и десятки солдат

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 75 солдат на белгородском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Потери украинской армии за прошедшие сутки в зоне действия группировки войск «Север» на белгородском направлении оцениваются в 75 человек личного состава. Об этом доложили в пресс-службе Министерства обороны России.

«На белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Краснополье и Миропольское Сумской области», — сказано в сообщении.

По информации военного ведомства, бригады ВСУ для прорыва границы под Белгородом потеряли до 75 военнослужащих, а также несколько единиц техники, в том числе 2 танка, 4 боевые бронемашины, 5 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.

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А ранее Life.ru писал, что российские войска не позволили ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области, оттеснив украинских солдат в Сумскую область. Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий подразделением «Ахмат», прокомментировал вероятность продвижения противника к Белгороду. По его словам, наблюдаемый в зоне СВО контингент ВСУ состоит из заключенных и мобилизованных.

Ольга Сливченко
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