Полковник ВСУ получил пожизненное за сброс бомб с Су-27 на российских солдат под Белгородом

Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор полковнику ВСУ Алексею Захарчуку. Он был осуждён на пожизненное лишение свободы за отдачу приказа об авиаударе по российским военным в Белгородской области, сообщили в Главной военной прокуратуре России.

«Он признан виновным по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершённый организованной группой, повлекший причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб и наступление иных тяжких последствий)», — говорится в сообщении.

Первые пять лет командир 39-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Захарчук будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии особого режима.

Напомним, что в июне 2024 года Захарчук занимался террористической деятельностью с целью запугивания жителей Белгородской области. В частности, по его указанию была проведена атака с использованием тяжёлого истребителя Су-27 на место дислокации российских военных. Полковник ВСУ скрылся за границей России и объявлен в международный розыск.