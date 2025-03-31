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31 марта, 11:45

Суд вынес приговор журналисту Анину** по делу о фейках об Армии России

Суд заочно приговорил к 8,5 года журналиста Анина** по делу о фейках об Армии РФ

Роман Анин**. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Важные истории*

Роман Анин**. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Важные истории*

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор главному редактору интернет-издания «Важные истории»* Роману Анину**. Журналиста заочно приговорили к 8,5 года колонии за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах Российской Федерации.

«Суд постановил: признать обвиняемого Анина** виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы», — сказал судья.

Корреспонденту также на 3 года запрещено администрировать блоги. Срок наказания исчисляется с момента задержания или депортации в Россию. Кроме того, суд заочно приговорил к 8,5 года бывшую журналистку «Важных историй»* Екатерину Фомину. Ей, как и Анину**, 3 года запрещено администрировать блоги.

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Ранее суд Москвы заочно арестовал журналистку Фомину за фейки об Армии России. МВД объявило Екатерину в розыск. Вместе с тем в базе ведомства появилась ещё одна карточка — соучредителя «Важных историй»* журналиста Романа Анина**. По данным следствия, Фомина в 2022 году вынудила ефрейтора Даниила Фролкина дать интервью с недостоверной информацией о действиях Вооружённых сил РФ, обещая вывезти его в одну из стран НАТО. Военнослужащего за фейк приговорили к 5,5 годам условно. Самой журналистке грозит десять лет тюрьмы.

* Организация находится в списке иностранных агентов Минюста РФ.

** Включён в реестр иностранных агентов Минюста РФ.

Алена Пенчугина
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