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16 марта, 13:11

Российскому ефрейтору вынесли приговор за проплаченный фейк об "убийстве" на СВО

Хабаровский суд приговорил ефрейтора Даниила Фролкина к 5,5 года условно за фейк об Армии

Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил ефрейтора Даниила Фролкина к 5,5 года условного заключения за фейки о Российской армии. В августе 2022 года военный заявил изданию "Важные истории"*, что якобы убил мирного жителя на Украине в ходе СВО. Суд счёл эту информацию недостоверной и направленной на дискредитацию ВС РФ.

К моменту выхода проплаченного скандального интервью Фролкин вернулся в Россию и уволился из армии, а спустя время снова вернулся на службу. В публикации ефрейтор раскрывал имена командиров, обвиняя их в незаконных приказах. В декабре прошлого года солдат стал фигурантом уголовного дела о фейках. Следователи выяснили, что интервью военный дал из корыстных мотивов.

Сегодня суд признал фигуранта дела виновным в распространении фейков о Вооружённых силах России организованной группой и из корыстных побуждений (пункты "б" и "г" ч. 2 статьи 207.3) и приговорил к 5,5 года условно. Под стражу на время следствия его не брали.

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Ранее Лайф сообщал, что депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона о введении наказания за дискредитацию участников СВО на Украине, в том числе добровольцев.

* Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
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