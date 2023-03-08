Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 05:55

Героиня фейка из роддома Мариуполя рассказала об угрозах с Украины ей и годовалой дочке

Героиня фейка об обстреле роддома в Мариуполе в марте 2022 года Марианна Вышинская в беседе с kp.ru рассказала, что сейчас получает угрозы от жителей Украины, причём касаются они не только её самой, но и её дочери.

"Мне и ей (годовалой дочке. — Прим. Лайфа) желали смерти. Я не понимаю, как это возможно? А писали в том числе молодые мамочки. У меня душа переворачивалась", — отметила Вышинская.

По словам девушки, она простила всех, кто писал ей гадости, и не держит на этих людей зла. Однако к командованию ВСУ у неё есть немало вопросов. В частности, они касаются того, что украинские военные размещались в жилых домах и медучреждениях, в том числе и рядом с беременными.

Роженица – героиня фейка из Мариуполя: Из роддома сделали казарму для боевиков

Роженица – героиня фейка из Мариуполя: Из роддома сделали казарму для боевиков

Напомним, в марте 2022 года мировые СМИ сообщили фейковую информацию об обстреле роддома в Мариуполе. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что якобы обстрелянный родильный дом в Мариуполе на самом деле был базой батальона "Азов".

Обложка ©

Telegram / ukr_leaks

Артур Белкин
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров