Суд Москвы заочно арестовал журналистку Фомину за фейки об Армии России

Дорогомиловский столичный суд принял решение о заочном аресте журналистки онлайн-издания "Важные истории"*, в прошлом работавшей в "Новой газете", Екатерины Фоминой по делу о распространении фейков о деятельности Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом рассказала представитель судебной системы.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Фоминой меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", — цитирует сотрудницу суда ТАСС.

МВД объявило Фомину в розыск. Вместе с тем в разыскной базе ведомства появилась ещё одна карточка её коллеги — соучредителя "Важных историй"* журналиста Романа Анина**.

По данным следствия, Фомина в 2022 году вышла на связь с ефрейтором Даниилом Фролкиным и вынудила его дать интервью с недостоверной информацией о действиях ВС РФ, обещая вывезти его в одну из стран НАТО. В итоге обещание она не сдержала, а военного приговорили к пяти с половиной годам условно за фейк об армии. Самой Фоминой грозит десять лет тюрьмы.

А ранее Life.ru сообщал о том, что юмориста Семёна Слепакова** приговорили к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента на опубликованном в Сети контенте. Это первый штраф уехавшего из России в Израиль комика по иноагентской статье. Причиной стали две публикации в "Телеграме" без предусмотренной законом маркировки. Представитель Слепакова** не посетил заседание.