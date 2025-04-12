«Служить должен каждый»: В Киеве потребовали от украинцев «закрыть ротики» на тему мобилизации

Украинским гражданам порекомендовали «закрыть ротики» и не обсуждать тему мобилизации и демобилизации. С таким заявлением выступил замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка.

По мнению Швайки, демобилизация украинских военных станет возможной лишь после завершения военного конфликта, когда одна из сторон признает поражение. Он отметил, что осуществить ротацию личного состава ВСУ удастся только при наличии обученного резерва численностью от 300 до 500 тысяч человек.

«Закрыли сейчас свои ротики на тему демобилизации и не распространяем эту тему. Второе: донесли обществу, что служить должен каждый... Мы не спрашиваем людей об их отношении к мобилизации, потому что отношение к мобилизации будет по определению негативным», — заявил Швайка в эфире украинского телеканала.

Он также предложил ввести период от трёх до шести месяцев, в течение которого военнообязанные должны самостоятельно определиться с местом службы. По истечении этого срока, по его мнению, военкоматы должны принудительно распределять тех, кто не смог найти себе место в войсках.