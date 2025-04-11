Главком Сырский случайно рассекретил важные данные о бедственном положении ВСУ
Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Александр Сырский. Фото © Минобороны Украины
Главнокомандующий вооружённых сил Украины Александр Сырский случайно выдал правду о бедственном положении армии своим высказыванием о том, что в стране есть необходимость в ежемесячной мобилизации 30 тысяч человек. Из этих слов следует вывод, что военкоматы в Незалежной до этих цифр сильно недотягивают.
«Россияне ежемесячно увеличивают свою группировку на 8-9 тысяч, в год это получается 120-130 тысяч. Представьте, если только за подписание контракта им платят 20–40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей забрасывают деньгами, и это главный стимул. Мы себе это позволить не можем», – жаловался в своей речи главком ВСУ.
Сырский также пожаловался на огромный мобилизационный ресурс Армии России. По его оценке, проходивших военную службу, военную подготовку граждан сейчас в нашей стране около 5 млн человек. Общий мобилизационный ресурс РФ он оценивает в 20 млн человек. Главком ВСУ подчеркнул, что этот потенциал не сопоставим с состоянием Украины и её армии. Ухудшит положение и демобилизация, в результате которой ВСУ могут лишиться трети своих военнослужащих, а это примерно 350 тысяч солдат.
Тем временем Владимир Зеленский бьёт тревогу из-за весеннего наступления ВС РФ в Харьковской и Сумской областях. Замглавы его офиса Павел Палиса утверждает, что в атаке примут участие 15 российских дивизий. Сырский тоже считает, что количество наступательных действий Армии России выросло почти вдвое за последние дни.