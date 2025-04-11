Главнокомандующий вооружённых сил Украины Александр Сырский случайно выдал правду о бедственном положении армии своим высказыванием о том, что в стране есть необходимость в ежемесячной мобилизации 30 тысяч человек. Из этих слов следует вывод, что военкоматы в Незалежной до этих цифр сильно недотягивают.

«Россияне ежемесячно увеличивают свою группировку на 8-9 тысяч, в год это получается 120-130 тысяч. Представьте, если только за подписание контракта им платят 20–40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей забрасывают деньгами, и это главный стимул. Мы себе это позволить не можем», – жаловался в своей речи главком ВСУ.