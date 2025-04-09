Сырский: Украина потеряет не менее трети солдат ВСУ в случае демобилизации

Украинская армия может лишиться трети своих военнослужащих, а это примерно 350 тысяч человек, если будет проведена демобилизация. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью украинскому изданию «Левый берег». По его словам, большинство солдат воюют на передовой уже более трёх лет и заменить их просто некем.

«Верховная рада поднимала в 2024 году вопрос, чтобы включить в закон о мобилизации вопрос демобилизации и предоставить возможность демобилизоваться тем, кто отслужил три года. Тогда мы посчитали, что в апреле 2025 года из всего количества группировки, которая была у нас на фронте, около 350 тысяч уволились бы сразу. Фактически мы потеряли бы треть армии», — пояснил Сырский.

Он отметил, что сейчас невозможно провести полноценную ротацию украинских военных, так как в стране осталось мало мужчин и темпы мобилизации упали до критического минимума. Сырский заметил, что для решения кадрового вопроса в ВСУ придётся отправлять на фронт как минимум по 30 тысяч новобранцев ежемесячно, а это невозможно.