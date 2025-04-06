«Треть украинской армии»: В Раде назвали пугающее число дезертиров в ВСУ
Депутат Рады Дубинский: Около 250 тысяч военных дезертировали из рядов ВСУ
Военнослужащий ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Находящийся в СИЗО по обвинению в Госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал реальные масштабы дезертирства в ВСУ. По мнению нардепа, из армии сбежали около 250 тысяч человек. Об этом он заявил в соцсетях.
Дубинский напомнил, что официально государственное бюро безопасности Украины зарегистрировало свыше 175 тысяч эпизодов с дезертирством. А так как в реальности фиксируются лишь 60-70% случаев оставления службы, настоящая цифра может быть куда выше.
«По факту сейчас в бегах около 250 тысяч человек, или треть украинской армии», — написал Дубинский.
По оценкам депутата, учитывая дезертиров и пропавших без вести, сейчас в ВСУ могут служить лишь от 250 до 300 тысяч человек. Он предполагает, что при такой численности фронт может обвалиться к осени.
Ранее немецкое издание Berliner Zeitung сообщило о массовом дезертирстве в ВСУ из-за тяжёлых условий службы в Донбассе. Это стало наибольшей проблемой для киевского режима, обогнав воровство и мошенничество, отметили в ФРГ.