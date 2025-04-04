Раскрыто число штурмовиков ВСУ, без вести пропавших на Курской земле
Половина штурмовиков 82-й бригады ВСУ пропала без вести в боях под Курском
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Российские военные заявляют о крупных потерях 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ходе боёв в Курской области. По информации, переданной военнослужащими группировки войск «Север», около 600 штурмовиков бригады числятся пропавшими без вести. Сообщается также о двукратном пополнении бригады за время боёв в курском приграничье.
«При штатной численности бригады приблизительно 4000 человек, боевой состав (3 батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести», — сообщили РИА «Новости».
Кроме того, бойцы ВС РФ высказали предположение, что фактические потери украинской армии могут быть существенно выше заявленных.
Ранее стало известно, что военный суд заочно приговорил полковника ВСУ Захарчука к пожизненному лишению свободы. Приговор вынесен за приказ об авиаударе по российским военным в Белгородской области.