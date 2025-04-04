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4 апреля, 16:49

Раскрыто число штурмовиков ВСУ, без вести пропавших на Курской земле

Половина штурмовиков 82-й бригады ВСУ пропала без вести в боях под Курском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Российские военные заявляют о крупных потерях 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ходе боёв в Курской области. По информации, переданной военнослужащими группировки войск «Север», около 600 штурмовиков бригады числятся пропавшими без вести. Сообщается также о двукратном пополнении бригады за время боёв в курском приграничье.

«При штатной численности бригады приблизительно 4000 человек, боевой состав (3 батальона и разведрота) насчитывает примерно 1100 военных. Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести», — сообщили РИА «Новости».

Кроме того, бойцы ВС РФ высказали предположение, что фактические потери украинской армии могут быть существенно выше заявленных.

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Ранее стало известно, что военный суд заочно приговорил полковника ВСУ Захарчука к пожизненному лишению свободы. Приговор вынесен за приказ об авиаударе по российским военным в Белгородской области.

Ольга Сливченко
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